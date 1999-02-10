Андрианова (Домбровская) Алла Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1927
Дата смерти10.02.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 03.08.1949
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андриянов Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андриянов Николай Константинович
Смерть
10.02.1999