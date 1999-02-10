Андрианова (Домбровская) Алла Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова (Домбровская) Алла Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1927

Дата смерти

10.02.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 03.08.1949

Муж: Андриянов Николай Константинович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андриянов Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андриянов Николай Константинович

Смерть
10.02.1999