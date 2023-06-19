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((Андрианова)) Александра Сергеевна

Место рождения

Юрцово, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: Андрианов Сергей Ионыч

Мать: Евдокия Алексеева

Юрцово, Егорьевск, Московская область
где-то еще родилась ... Александра - 19 июня 1895 в Златоусте она была восприемницей при крещении своей младшей сестры Антонины.Значит, на тот момент ей было не менее 7 лет и она родилась ДО 1888 года... Показать все
Крещение
19.06.1895
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Godparents:Восприемница про крещении младшей сестры Антонины
Место жительства
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
После 1907