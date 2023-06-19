((Андрианова)) Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: Андрианов Сергей Ионыч
Мать: Евдокия Алексеева
где-то еще родилась ... Александра - 19 июня 1895 в Златоусте она была восприемницей при крещении своей младшей сестры Антонины.Значит, на тот момент ей было не менее 7 лет и она родилась ДО 1888 года... Показать все
Крещение
19.06.1895
Godparents:Восприемница про крещении младшей сестры Антонины
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1907