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((Лётова)) Мария Алексеева

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

05.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1880

Отец: Лётов Алексей Иванов

Мать: Лётова Пелагея Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Крещение
06.03.1880
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:той же деревни крестьянин Пантелей Дорофеев и крестьянка Анисия Дмитриева | Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергие... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно