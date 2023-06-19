((Лётова)) Мария Алексеева
Место рождения
Дата рождения05.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1880
Отец: Лётов Алексей Иванов
Мать: Лётова Пелагея Никитина
Крещение
06.03.1880
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:той же деревни крестьянин Пантелей Дорофеев и крестьянка Анисия Дмитриева | Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергие... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно