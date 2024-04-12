Самохина (Лётова) Татиана Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина (Лётова) Татиана Алексеева

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

06.02.1866

Дата смерти

После 1890

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1866

Отец: Лётов Алексей Иванов

Мать: Лётова Пелагея Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Крещение
09.02.1866
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:той же деревни крестьянин Андрей Яковлев и крестьянка Степанида Федорова | Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиев... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самохин Тимофей Андреев

Отец ребёнка: Самохин Андрей Митрофанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самохин Андрей Митрофанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1890
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д.Тимшина
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