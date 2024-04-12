Самохина (Лётова) Татиана Алексеева
Место рождения
Дата рождения06.02.1866
Дата смертиПосле 1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1866
Отец: Лётов Алексей Иванов
Мать: Лётова Пелагея Никитина
Крещение
09.02.1866
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:той же деревни крестьянин Андрей Яковлев и крестьянка Степанида Федорова | Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиев... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Самохин Андрей Митрофанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1890
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д.Тимшина