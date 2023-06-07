Никита Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Гаврилов

Никита Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Между 1845 и 1857

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Гаврила Степанов

Мать: Наталья Иванова

Место жительства
1811
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Агриппина Никитина

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Николай Никитин

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Упоминание
1828
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
Рождение ребёнка
21.06.1833

Дочь: Ефросиния Никитина

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
16.10.1839

Дочь: Лётова Пелагея Никитина

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Исаиха, Коломенский, Московская область
ГАРО, ф. 627, оп. 1604-1, д. 78, св. 29 МК 1839 Ивановское
Рождение ребёнка
12.05.1842

Дочь: Гликерия Никитина

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
14.09.1843

Дочь: Надежда Никитина

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Восприемники - Абрам Гаврилов и коломенская мещанка | Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
Место жительства
Неизвестно
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
Смерть
Между 1845 и 1857
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close