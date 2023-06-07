Никита Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиМежду 1845 и 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Гаврила Степанов
Мать: Наталья Иванова
Место жительства
1811
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Агриппина Никитина
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Николай Никитин
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Упоминание
1828
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
Рождение ребёнка
21.06.1833
Дочь: Ефросиния Никитина
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
16.10.1839
Дочь: Лётова Пелагея Никитина
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
ГАРО, ф. 627, оп. 1604-1, д. 78, св. 29 МК 1839 Ивановское
Рождение ребёнка
12.05.1842
Дочь: Гликерия Никитина
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
14.09.1843
Дочь: Надежда Никитина
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Восприемники - Абрам Гаврилов и коломенская мещанка | Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
Смерть
Между 1845 и 1857
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)