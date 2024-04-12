Агриппина Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Никита Гаврилов
Мать: Ефимия Иванова
Бракосочетание
09.01.1844
Муж: Ефим Макаров
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Witnesses:Поручители по жениху: д. Исаихи Михайла Михайлов и … по невесте: Коломенского уезда д. Губастово крестьяне Самсон Евтеев и Евдоким Евтеев. | Московская область, Егорьевский район, Сергиевск... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1844
Сын: Кузьма Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Макаров
Смерть
Неизвестно
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)