Агриппина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгриппина Никитина

Агриппина Никитина

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1799 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Никита Гаврилов

Мать: Ефимия Иванова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
09.01.1844

Муж: Ефим Макаров

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Witnesses:Поручители по жениху: д. Исаихи Михайла Михайлов и … по невесте: Коломенского уезда д. Губастово крестьяне Самсон Евтеев и Евдоким Евтеев. | Московская область, Егорьевский район, Сергиевск... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1844

Сын: Кузьма Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Макаров

Исаиха, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close