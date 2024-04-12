Кузьма Ефимов
Место рождения
Дата рождения27.10.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1844
Отец: Ефим Макаров
Мать: Агриппина Никитина
Крещение
27.10.1844
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:д. Исаихи кр. сын Николай Никитин и девица Агриппина Макарова | Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Смерть
Неизвестно
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)