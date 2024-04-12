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Кузьма Ефимов

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

27.10.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

Около 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1844

Отец: Ефим Макаров

Мать: Агриппина Никитина

Исаиха, Коломенский, Московская область
Крещение
27.10.1844
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:д. Исаихи кр. сын Николай Никитин и девица Агриппина Макарова | Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Смерть
Неизвестно
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
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