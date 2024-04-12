Ефим Макаров
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Макар Кузьмин
Мать: Меланья Евтеева
Бракосочетание
09.01.1844
Жена: Агриппина Никитина
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Witnesses:Поручители по жениху: д. Исаихи Михайла Михайлов и … по невесте: Коломенского уезда д. Губастово крестьяне Самсон Евтеев и Евдоким Евтеев. | Московская область, Егорьевский район, Сергиевск... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1844
Сын: Кузьма Ефимов
Мать ребёнка: Агриппина Никитина
Смерть
До 1858
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)