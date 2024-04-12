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Ефим Макаров

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Жена

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Макар Кузьмин

Мать: Меланья Евтеева

Исаиха, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
09.01.1844

Жена: Агриппина Никитина

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Witnesses:Поручители по жениху: д. Исаихи Михайла Михайлов и … по невесте: Коломенского уезда д. Губастово крестьяне Самсон Евтеев и Евдоким Евтеев. | Московская область, Егорьевский район, Сергиевск... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1844

Сын: Кузьма Ефимов

Мать ребёнка: Агриппина Никитина

Исаиха, Коломенский, Московская область
Смерть
До 1858
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
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