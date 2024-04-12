Меланья Евтеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеланья Евтеева

Меланья Евтеева

Место рождения

Губастово, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Евтевий

Мать: ?

Губастово, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ефим Макаров

Отец ребёнка: Макар Кузьмин

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Прасковья Макарова

Отец ребёнка: Макар Кузьмин

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1841

Дочь: Марфа Макарова

Отец ребёнка: Макар Кузьмин

Исаиха, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close