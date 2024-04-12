Меланья Евтеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ефим Макаров
Отец ребёнка: Макар Кузьмин
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Прасковья Макарова
Отец ребёнка: Макар Кузьмин
Рождение ребёнка
01.09.1841
Дочь: Марфа Макарова
Отец ребёнка: Макар Кузьмин
Смерть
Неизвестно
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)