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Макар Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Кузьма Васильев

Мать: Матрена Игнатова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Ефим Макаров

Мать ребёнка: Меланья Евтеева

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Прасковья Макарова

Мать ребёнка: Меланья Евтеева

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1841

Дочь: Марфа Макарова

Мать ребёнка: Меланья Евтеева

Исаиха, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
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