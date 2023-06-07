Матрена Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Марфа Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Васильев
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Макар Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Васильев
Смерть
Неизвестно
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)