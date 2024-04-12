Марфа Кузьмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Кузьма Васильев
Мать: Матрена Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Михайла Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Афанасьев
Смерть
Неизвестно
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)