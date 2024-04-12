Марфа Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Кузьмина

Марфа Кузьмина

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Около 1811 г.р.
Около 1816 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Кузьма Васильев

Мать: Матрена Игнатова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Михайла Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Афанасьев

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Афанасьев

Исаиха, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Афанасьев

Смерть
Неизвестно
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close