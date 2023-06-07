Кузьма Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьма Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1828 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1788 г.р.
Около 1800 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Марфа Кузьмина

Мать ребёнка: Матрена Игнатова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Макар Кузьмин

Мать ребёнка: Матрена Игнатова

Смерть
Неизвестно
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
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