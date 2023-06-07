Кузьма Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Василий
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Марфа Кузьмина
Мать ребёнка: Матрена Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Макар Кузьмин
Мать ребёнка: Матрена Игнатова
Смерть
Неизвестно
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)