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Ефимия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1843

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Агриппина Никитина

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Николай Никитин

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
21.06.1833

Дочь: Ефросиния Никитина

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
16.10.1839

Дочь: Лётова Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Исаиха, Коломенский, Московская область
ГАРО, ф. 627, оп. 1604-1, д. 78, св. 29 МК 1839 Ивановское
Рождение ребёнка
12.05.1842

Дочь: Гликерия Никитина

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
14.09.1843

Дочь: Надежда Никитина

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Восприемники - Абрам Гаврилов и коломенская мещанка | Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
Смерть
После 1843
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)