Ефимия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиПосле 1843
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Агриппина Никитина
Отец ребёнка: Никита Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Николай Никитин
Отец ребёнка: Никита Гаврилов
Рождение ребёнка
21.06.1833
Дочь: Ефросиния Никитина
Отец ребёнка: Никита Гаврилов
Рождение ребёнка
16.10.1839
Дочь: Лётова Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Никита Гаврилов
ГАРО, ф. 627, оп. 1604-1, д. 78, св. 29 МК 1839 Ивановское
Рождение ребёнка
12.05.1842
Дочь: Гликерия Никитина
Отец ребёнка: Никита Гаврилов
Рождение ребёнка
14.09.1843
Дочь: Надежда Никитина
Отец ребёнка: Никита Гаврилов
Восприемники - Абрам Гаврилов и коломенская мещанка | Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
Смерть
После 1843
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)