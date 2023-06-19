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Николай Никитин

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Никита Гаврилов

Мать: Ефимия Иванова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
04.11.1845

Жена: Агафья Никифорова

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
После 1846

Жена: Наталия Константинова

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Рождение ребёнка
?.11.1856

Сын: Матвей Николаев

Мать ребёнка: Наталия Константинова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
24.04.1858

Сын: Яков Николаев

Мать ребёнка: Наталия Константинова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)