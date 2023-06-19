Николай Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Никита Гаврилов
Мать: Ефимия Иванова
Бракосочетание
04.11.1845
Жена: Агафья Никифорова
Бракосочетание
После 1846
Жена: Наталия Константинова
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Рождение ребёнка
?.11.1856
Сын: Матвей Николаев
Мать ребёнка: Наталия Константинова
Рождение ребёнка
24.04.1858
Сын: Яков Николаев
Мать ребёнка: Наталия Константинова
Смерть
Неизвестно
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)