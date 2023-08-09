Яков Николаев
Место рождения
Дата рождения24.04.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1858
Отец: Николай Никитин
Мать: Наталия Константинова
Крещение
26.04.1858
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:д. Исаихи крестьянин Моисей Трофимов и девица Надежда Никитина | Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Смерть
Неизвестно