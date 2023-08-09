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Яков Николаев

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

24.04.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1826 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1858

Отец: Николай Никитин

Мать: Наталия Константинова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Крещение
26.04.1858
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:д. Исаихи крестьянин Моисей Трофимов и девица Надежда Никитина | Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Смерть
Неизвестно