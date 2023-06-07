Наталия Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
После 1846
Муж: Николай Никитин
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Рождение ребёнка
?.11.1856
Сын: Матвей Николаев
Отец ребёнка: Николай Никитин
Рождение ребёнка
24.04.1858
Сын: Яков Николаев
Отец ребёнка: Николай Никитин
Смерть
Неизвестно
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)