Наталия Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1846

Муж: Николай Никитин

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Рождение ребёнка
?.11.1856

Сын: Матвей Николаев

Отец ребёнка: Николай Никитин

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
24.04.1858

Сын: Яков Николаев

Отец ребёнка: Николай Никитин

Исаиха, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
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