Агафья Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиПосле 1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
https://yandex.ru/maps/-/CZH95QOa
Бракосочетание
04.11.1845
Муж: Николай Никитин
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1846
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)