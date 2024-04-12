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Агафья Никифорова

Место рождения

Холмы, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

После 1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Холмы, Егорьевск, Московская область
https://yandex.ru/maps/-/CZH95QOa
Бракосочетание
04.11.1845

Муж: Николай Никитин

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1846
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
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