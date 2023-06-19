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Надежда Никитина

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

14.09.1843

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

1799 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1843

Отец: Никита Гаврилов

Мать: Ефимия Иванова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Восприемники - Абрам Гаврилов и коломенская мещанка | Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
Крещение
16.10.1843
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:Абрам Гаврилов и коломенская мещанка | Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Смерть
После 1858