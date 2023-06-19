Надежда Никитина
Место рождения
Дата рождения14.09.1843
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1843
Отец: Никита Гаврилов
Мать: Ефимия Иванова
Восприемники - Абрам Гаврилов и коломенская мещанка | Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
Крещение
16.10.1843
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:Абрам Гаврилов и коломенская мещанка | Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Смерть
После 1858