Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Абрам Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Степанов
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Рудакова Марина Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Степанов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Никита Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Степанов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Поликарп Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Степанов
Упоминание
1828
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1828
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)