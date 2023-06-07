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Наталья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1828

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Абрам Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Степанов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Рудакова Марина Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Степанов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Никита Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Степанов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Поликарп Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Степанов

Упоминание
1828
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1828
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)