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Абрам Гаврилов

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Гаврила Степанов

Мать: Наталья Иванова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
10.06.1812

Жена: Устиния Петрова

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Стефанида Абрамова

Мать ребёнка: Устиния Петрова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Тимофей Абрамов

Мать ребёнка: Устиния Петрова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
После 1828

Дочь: Евдокия Абрамова

Мать ребёнка: Устиния Петрова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
?.12.1837

Дочь: Евгения Абрамова

Мать ребёнка: Устиния Петрова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Смерть
После 1845
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)