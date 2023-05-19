Абрам Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиПосле 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Гаврила Степанов
Мать: Наталья Иванова
Бракосочетание
10.06.1812
Жена: Устиния Петрова
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Стефанида Абрамова
Мать ребёнка: Устиния Петрова
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Тимофей Абрамов
Мать ребёнка: Устиния Петрова
Рождение ребёнка
После 1828
Дочь: Евдокия Абрамова
Мать ребёнка: Устиния Петрова
Рождение ребёнка
?.12.1837
Дочь: Евгения Абрамова
Мать ребёнка: Устиния Петрова
Смерть
После 1845
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)