Устиния Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1797
Гу́бастово — деревня в Коломенском районе Московской области. Раньше деревня носила названия Лыткино или Лоткино.Протяженнсть деревни примерно 1 км и насчитывает около 100 домов.http://www.etomesto.ru... Показать все
Бракосочетание
10.06.1812
Муж: Абрам Гаврилов
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Стефанида Абрамова
Отец ребёнка: Абрам Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Тимофей Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Гаврилов
Рождение ребёнка
После 1828
Дочь: Евдокия Абрамова
Отец ребёнка: Абрам Гаврилов
Рождение ребёнка
?.12.1837
Дочь: Евгения Абрамова
Отец ребёнка: Абрам Гаврилов
Смерть
Неизвестно
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)