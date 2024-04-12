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Устиния Петрова

Место рождения

Губастово, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Губастово, Коломенский, Московская область
Гу́бастово — деревня в Коломенском районе Московской области. Раньше деревня носила названия Лыткино или Лоткино.Протяженнсть деревни примерно 1 км и насчитывает около 100 домов.http://www.etomesto.ru... Показать все
Бракосочетание
10.06.1812

Муж: Абрам Гаврилов

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Стефанида Абрамова

Отец ребёнка: Абрам Гаврилов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Тимофей Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Гаврилов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
После 1828

Дочь: Евдокия Абрамова

Отец ребёнка: Абрам Гаврилов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
?.12.1837

Дочь: Евгения Абрамова

Отец ребёнка: Абрам Гаврилов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
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