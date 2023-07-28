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Евдокия Абрамова

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

После 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Около 1797 г.р.

Муж

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1828

Отец: Абрам Гаврилов

Мать: Устиния Петрова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
03.08.1857

Сын: Лаврентий Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Лукьянов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Восприемники: той же деревни крестьянин Матвей Кондратьев и крестьянская девица Надежда Лукьянова | Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троиц... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим Лукьянов

Смерть
Неизвестно