Евдокия Абрамова
Место рождения
Дата рожденияПосле 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1828
Отец: Абрам Гаврилов
Мать: Устиния Петрова
Рождение ребёнка
03.08.1857
Сын: Лаврентий Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Лукьянов
Восприемники: той же деревни крестьянин Матвей Кондратьев и крестьянская девица Надежда Лукьянова | Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троиц... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим Лукьянов
Смерть
Неизвестно