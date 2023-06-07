Анисим Лукьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисим Лукьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

1804 г.р.

Жена

После 1828 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьян Михайлов

Мать: Анна Парфенова

Рождение ребёнка
03.08.1857

Сын: Лаврентий Анисимов

Мать ребёнка: Евдокия Абрамова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Восприемники: той же деревни крестьянин Матвей Кондратьев и крестьянская девица Надежда Лукьянова | Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троиц... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Абрамова

Смерть
Неизвестно
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
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