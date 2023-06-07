Анисим Лукьянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукьян Михайлов
Мать: Анна Парфенова
Рождение ребёнка
03.08.1857
Сын: Лаврентий Анисимов
Мать ребёнка: Евдокия Абрамова
Восприемники: той же деревни крестьянин Матвей Кондратьев и крестьянская девица Надежда Лукьянова | Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троиц... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Абрамова
Смерть
Неизвестно
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)