Лукьян Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Спиридон Лукьянов
Мать ребёнка: Анна Парфенова
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Стефанида Лукьянова
Мать ребёнка: Анна Парфенова
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Параскева Лукьянова
Мать ребёнка: Анна Парфенова
Рождение ребёнка
15.09.1844
Дочь: Надежда Лукьянова
Мать ребёнка: Анна Парфенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисим Лукьянов
Мать ребёнка: Анна Парфенова