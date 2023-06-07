Лукьян Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьян Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Спиридон Лукьянов

Мать ребёнка: Анна Парфенова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Стефанида Лукьянова

Мать ребёнка: Анна Парфенова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Параскева Лукьянова

Мать ребёнка: Анна Парфенова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
15.09.1844

Дочь: Надежда Лукьянова

Мать ребёнка: Анна Парфенова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисим Лукьянов

Мать ребёнка: Анна Парфенова