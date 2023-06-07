Анна Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Спиридон Лукьянов
Отец ребёнка: Лукьян Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Стефанида Лукьянова
Отец ребёнка: Лукьян Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Параскева Лукьянова
Отец ребёнка: Лукьян Михайлов
Рождение ребёнка
15.09.1844
Дочь: Надежда Лукьянова
Отец ребёнка: Лукьян Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисим Лукьянов
Отец ребёнка: Лукьян Михайлов
Смерть
Неизвестно