Анна Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Парфенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Парфен

Мать: ?

Рождение ребёнка
1824

Сын: Спиридон Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Михайлов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Стефанида Лукьянова

Отец ребёнка: Лукьян Михайлов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Параскева Лукьянова

Отец ребёнка: Лукьян Михайлов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
15.09.1844

Дочь: Надежда Лукьянова

Отец ребёнка: Лукьян Михайлов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисим Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Михайлов

Смерть
Неизвестно
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