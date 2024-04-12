Стефанида Лукьянова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Лукьян Михайлов
Мать: Анна Парфенова
Бракосочетание
05.09.1843
Муж: Ефим Иванов
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Witnesses:д. Исаихи г-на Похвистнева крестьяне Борис Егоров и Михаил Михайлов; Константин Егоров и Кондратий Игнатьев.
Рождение ребёнка
17.12.1844
Сын: Данила Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Смерть
Неизвестно