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Стефанида Лукьянова

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

1804 г.р.

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Лукьян Михайлов

Мать: Анна Парфенова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
05.09.1843

Муж: Ефим Иванов

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Witnesses:д. Исаихи г-на Похвистнева крестьяне Борис Егоров и Михаил Михайлов; Константин Егоров и Кондратий Игнатьев.
Рождение ребёнка
17.12.1844

Сын: Данила Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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