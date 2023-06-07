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Ефим Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Жена

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Иван Харлампиев

Мать: Параскева Васильева

Бракосочетание
05.09.1843

Жена: Стефанида Лукьянова

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Witnesses:д. Исаихи г-на Похвистнева крестьяне Борис Егоров и Михаил Михайлов; Константин Егоров и Кондратий Игнатьев.
Рождение ребёнка
17.12.1844

Сын: Данила Ефимов

Мать ребёнка: Стефанида Лукьянова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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