Ефим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Иван Харлампиев
Мать: Параскева Васильева
Бракосочетание
05.09.1843
Жена: Стефанида Лукьянова
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Witnesses:д. Исаихи г-на Похвистнева крестьяне Борис Егоров и Михаил Михайлов; Константин Егоров и Кондратий Игнатьев.
Рождение ребёнка
17.12.1844
Сын: Данила Ефимов
Мать ребёнка: Стефанида Лукьянова
Исаиха, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно