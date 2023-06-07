Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Ефим Иванов

Отец ребёнка: Иван Харлампиев

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Харлампиев

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
05.07.1834

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Иван Харлампиев

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
05.07.1834

Дочь: Ефимия Иванова

Отец ребёнка: Иван Харлампиев

Исаиха, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Харлампиев

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1834
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
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