Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Ефим Иванов
Отец ребёнка: Иван Харлампиев
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Харлампиев
Рождение ребёнка
05.07.1834
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Иван Харлампиев
Рождение ребёнка
05.07.1834
Дочь: Ефимия Иванова
Отец ребёнка: Иван Харлампиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Харлампиев
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1834
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)