Ефимия Иванова
Место рождения
Дата рождения05.07.1834
Дата смерти10.08.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1834
Отец: Иван Харлампиев
Мать: Параскева Васильева
Крещение
05.07.1834
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:Исаихи крестьяне Абрам Гаврилов и Ирина Егорова
Смерть
10.08.1834
Причина смерти: от колики | Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)