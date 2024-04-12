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Ефимия Иванова

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

05.07.1834

Дата смерти

10.08.1834

Пол

Женский

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1834

Отец: Иван Харлампиев

Мать: Параскева Васильева

Исаиха, Коломенский, Московская область
Крещение
05.07.1834
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:Исаихи крестьяне Абрам Гаврилов и Ирина Егорова
Смерть
10.08.1834
Исаиха, Коломенский, Московская область
Причина смерти: от колики | Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
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