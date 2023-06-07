Иван Харлампиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Ефим Иванов
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
05.07.1834
Дочь: Ольга Иванова
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
05.07.1834
Дочь: Ефимия Иванова
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Васильева
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1834
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)