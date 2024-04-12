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Параскева Лукьянова

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

После 1881

Пол

Женский

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

1804 г.р.

Муж

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Лукьян Михайлов

Мать: Анна Парфенова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
27.01.1857

Муж: Матвей Кондратьев

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1881
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
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