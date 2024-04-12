Параскева Лукьянова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиПосле 1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Лукьян Михайлов
Мать: Анна Парфенова
Бракосочетание
27.01.1857
Муж: Матвей Кондратьев
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1881
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)