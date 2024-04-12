Матвей Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Кондрат Игнатьев
Мать: ?
Бракосочетание
27.01.1857
Жена: Параскева Лукьянова
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1885
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)