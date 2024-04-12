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Матвей Кондратьев

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Отец

Около 1816 г.р.

Мать

Жена

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Кондрат Игнатьев

Мать: ?

Исаиха, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
27.01.1857

Жена: Параскева Лукьянова

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1885
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
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