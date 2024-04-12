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Спиридон Лукьянов

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

1804 г.р.

Жена

Около 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Лукьян Михайлов

Мать: Анна Парфенова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
17.01.1843

Жена: Татьяна Иванова

Ивановская, Егорьевск, Московская область
деревни Исаихи г-жи Ивашкиной крестьянин Спиридон Лукьянов 18 лет и той же деревни крестьянская девица Татьяна Иванова 18
Смерть
Неизвестно
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