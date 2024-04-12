Спиридон Лукьянов
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Лукьян Михайлов
Мать: Анна Парфенова
Бракосочетание
17.01.1843
Жена: Татьяна Иванова
Ивановская, Егорьевск, Московская область
деревни Исаихи г-жи Ивашкиной крестьянин Спиридон Лукьянов 18 лет и той же деревни крестьянская девица Татьяна Иванова 18
Смерть
Неизвестно