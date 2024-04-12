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Лаврентий Анисимов

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

03.08.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

После 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1857

Отец: Анисим Лукьянов

Мать: Евдокия Абрамова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Восприемники: той же деревни крестьянин Матвей Кондратьев и крестьянская девица Надежда Лукьянова | Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троиц... Показать все
Смерть
Неизвестно
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