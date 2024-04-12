Лаврентий Анисимов
Место рождения
Дата рождения03.08.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1857
Отец: Анисим Лукьянов
Мать: Евдокия Абрамова
Восприемники: той же деревни крестьянин Матвей Кондратьев и крестьянская девица Надежда Лукьянова | Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троиц... Показать все
Смерть
Неизвестно