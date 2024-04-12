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Гаврила Степанов

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

До 1828

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Степан Михайлов

Мать: не указана

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Абрам Гаврилов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Рудакова Марина Гаврилова

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Никита Гаврилов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Поликарп Гаврилов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Место жительства
1811
Исаиха, Коломенский, Московская область
"куплены" у Бориса Любимова Похвиснева
Смерть
До 1828
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
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