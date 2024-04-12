Гаврила Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиДо 1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Степан Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Абрам Гаврилов
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Рудакова Марина Гаврилова
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Никита Гаврилов
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Поликарп Гаврилов
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Место жительства
1811
"куплены" у Бориса Любимова Похвиснева
Смерть
До 1828
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)