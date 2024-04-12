Рудакова Марина Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти09.04.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Гаврила Степанов
Мать: Наталья Иванова
Бракосочетание
28.01.1812
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Witnesses:Той же деревни Исаихи крестьяне Харлан Федоров, Данила Михайлов и Коломенской округи д. Губастовой Евдоким Евтеев и Гаврила Евтеев
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Мария Родионова
Отец ребёнка: Рудаков Родион Иванов
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Рудаков Родион Иванов
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Рудаков Родион Иванов
Рождение ребёнка
14.09.1834
Сын: Кондрат Родионов
Отец ребёнка: Рудаков Родион Иванов
Смерть
09.04.1844
Причина смерти: от старости | Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)