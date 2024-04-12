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Рудакова Марина Гаврилова

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

09.04.1844

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Гаврила Степанов

Мать: Наталья Иванова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
28.01.1812

Муж: Рудаков Родион Иванов

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Witnesses:Той же деревни Исаихи крестьяне Харлан Федоров, Данила Михайлов и Коломенской округи д. Губастовой Евдоким Евтеев и Гаврила Евтеев
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Мария Родионова

Отец ребёнка: Рудаков Родион Иванов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Рудаков Марк Родионов

Отец ребёнка: Рудаков Родион Иванов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Рудаков Михаил Родионов

Отец ребёнка: Рудаков Родион Иванов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
14.09.1834

Сын: Кондрат Родионов

Отец ребёнка: Рудаков Родион Иванов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Смерть
09.04.1844
Исаиха, Коломенский, Московская область
Причина смерти: от старости | Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
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