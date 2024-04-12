Рудаков Михаил Родионов
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти05.03.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Рудаков Родион Иванов
Рождение ребёнка
08.11.1858
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
дворник
Смерть
05.03.1885
Причина смерти: от простуды | Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)