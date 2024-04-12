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Рудаков Михаил Родионов

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

05.03.1885

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Рудаков Родион Иванов

Мать: Рудакова Марина Гаврилова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.1858

Сын: Рудаков Филипп Михайлов

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Исаиха, Коломенский, Московская область
дворник
Смерть
05.03.1885
Исаиха, Коломенский, Московская область
Причина смерти: от простуды | Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
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