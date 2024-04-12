Рудаков Родион Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудаков Родион Иванов

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаиха, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
28.01.1812

Жена: Рудакова Марина Гаврилова

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Witnesses:Той же деревни Исаихи крестьяне Харлан Федоров, Данила Михайлов и Коломенской округи д. Губастовой Евдоким Евтеев и Гаврила Евтеев
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Мария Родионова

Мать ребёнка: Рудакова Марина Гаврилова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Рудаков Марк Родионов

Мать ребёнка: Рудакова Марина Гаврилова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Рудаков Михаил Родионов

Мать ребёнка: Рудакова Марина Гаврилова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
14.09.1834

Сын: Кондрат Родионов

Мать ребёнка: Рудакова Марина Гаврилова

Исаиха, Коломенский, Московская область
Смерть
После 1834
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
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