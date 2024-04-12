Рудаков Родион Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Бракосочетание
28.01.1812
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Witnesses:Той же деревни Исаихи крестьяне Харлан Федоров, Данила Михайлов и Коломенской округи д. Губастовой Евдоким Евтеев и Гаврила Евтеев
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Мария Родионова
Мать ребёнка: Рудакова Марина Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Рудакова Марина Гаврилова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Рудакова Марина Гаврилова
Рождение ребёнка
14.09.1834
Сын: Кондрат Родионов
Мать ребёнка: Рудакова Марина Гаврилова
Смерть
После 1834
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)