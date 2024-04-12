Лётов Иван Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиПосле ?.09.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Лётов Алексей Иванов
Мать: Лётова Пелагея Никитина
Рождение ребёнка
17.07.1887
Сын: Лётов Михаил Иванов
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
04.09.1889
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
30.11.1891
Сын: Лётов Николай Иванов
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
21.12.1893
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
21.12.1893
Мать ребёнка: Федосья Иванова
ЦГАМО ф.16, оп.1, д.82 (Сергиевская ц. 1893г.)
Рождение ребёнка
25.04.1895
Сын: Лётов Василий Иванов
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
09.02.1898
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
02.02.1902
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
26.07.1904
Сын: Лётов Иван Иванов
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
12.02.1906
Сын: Лётов Семен Иванов
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
12.02.1906
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
15.08.1907
Сын: Лётов Степан Иванов
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Смерть
После ?.09.1909
Рождение ребёнка
01.10.1909
Дочь: Софья Ивановна
Мать ребёнка: Федосья Иванова