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Лётов Иван Алексеев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

После ?.09.1909

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Лётов Алексей Иванов

Мать: Лётова Пелагея Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1887

Сын: Лётов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
04.09.1889

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
30.11.1891

Сын: Лётов Николай Иванов

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.1893

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.1893

Сын: Лётов Константин Иванов

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ЦГАМО ф.16, оп.1, д.82 (Сергиевская ц. 1893г.)
Рождение ребёнка
25.04.1895

Сын: Лётов Василий Иванов

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
09.02.1898

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
02.02.1902

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
26.07.1904

Сын: Лётов Иван Иванов

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1906

Сын: Лётов Семен Иванов

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1906

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
15.08.1907

Сын: Лётов Степан Иванов

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Крещение
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После ?.09.1909
Рождение ребёнка
01.10.1909

Дочь: Софья Ивановна

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
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