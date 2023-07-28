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(Лётова) Федосья Иванова

Место рождения

Щеголево, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Иван Ионов

Мать: не указана

Щеголево, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1887

Сын: Лётов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
04.09.1889

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
30.11.1891

Сын: Лётов Николай Иванов

Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.1893

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.1893

Сын: Лётов Константин Иванов

Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ЦГАМО ф.16, оп.1, д.82 (Сергиевская ц. 1893г.)
Рождение ребёнка
25.04.1895

Сын: Лётов Василий Иванов

Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
09.02.1898

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
02.02.1902

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
26.07.1904

Сын: Лётов Иван Иванов

Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1906

Сын: Лётов Семен Иванов

Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1906

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
15.08.1907

Сын: Лётов Степан Иванов

Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1909

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лётов Иван Алексеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно