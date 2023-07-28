(Лётова) Федосья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Иван Ионов
Мать: не указана
Сын: Лётов Михаил Иванов
Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев
Сын: Лётов Николай Иванов
Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев
Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев
Сын: Лётов Василий Иванов
Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев
Сын: Лётов Иван Иванов
Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев
Сын: Лётов Семен Иванов
Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев
Сын: Лётов Степан Иванов
Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Лётов Иван Алексеев
Муж: Лётов Иван Алексеев