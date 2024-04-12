Лётов Николай Иванов
Место рождения
Дата рождения30.11.1891
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
30.11.1891
Godparents:Восприемники -крестьянский сын Василий Алексеев Лётов и крестьянка Татьяна Алексеева Самохина
Рождение
30.11.1891
Отец: Лётов Иван Алексеев
Мать: Федосья Иванова
Бракосочетание
30.05.1910
Жена: Лётова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
13.02.1913
Мать ребёнка: Лётова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
22.03.1915
Дочь: Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Лётова Мария Семеновна
Военная служба
Около ?.03.1915
р. Сан -Сан (укр. Сян, польск. San) — река, протекающая по территории Украины и Польши, правый приток Вислы.
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12145231/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%26birth_place_gubernia%3D%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1924
Мать ребёнка: Лётова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
18.06.1927
Дочь: Павлина Николаевна
Мать ребёнка: Лётова Мария Семеновна
Раскулачивание
1930
ЦГАМО, 2157-7-1676 раскулаченные-Николай Летов 1930
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1943
Александровское, Александровский муниципальный район, Томская область
Россия, Томская область, Александровский район, Александровское село (с. Александрово Томской области)
Похороны
Неизвестно
Алексанрово