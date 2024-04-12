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Лётов Николай Иванов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

30.11.1891

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
30.11.1891
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Godparents:Восприемники -крестьянский сын Василий Алексеев Лётов и крестьянка Татьяна Алексеева Самохина
Рождение
30.11.1891

Отец: Лётов Иван Алексеев

Мать: Федосья Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
30.05.1910

Жена: Лётова Мария Семеновна

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
13.02.1913

Сын: Лётов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Лётова Мария Семеновна

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1915

Дочь: Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Лётова Мария Семеновна

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Военная служба
Около ?.03.1915
р. Сан -Сан (укр. Сян, польск. San) — река, протекающая по территории Украины и Польши, правый приток Вислы.
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Рождение ребёнка
06.11.1924

Сын: Лётов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Лётова Мария Семеновна

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
18.06.1927

Дочь: Павлина Николаевна

Мать ребёнка: Лётова Мария Семеновна

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Раскулачивание
1930
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ЦГАМО, 2157-7-1676 раскулаченные-Николай Летов 1930
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
1943
Александровское, Александровский муниципальный район, Томская область
Россия, Томская область, Александровский район, Александровское село (с. Александрово Томской области)
Похороны
Неизвестно
Алексанрово
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