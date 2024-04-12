Лётов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛётов Николай Николаевич

Лётов Николай Николаевич

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

06.11.1924

Дата смерти

08.07.1994

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1924

Отец: Лётов Николай Иванов

Мать: Лётова Мария Семеновна

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
?.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Военная награда
1985
Орден Отечественной войны II степени | Интернет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
08.07.1994
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Редаково
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close