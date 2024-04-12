Лётов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1924
Дата смерти08.07.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1924
Отец: Лётов Николай Иванов
Мать: Лётова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
?.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Военная награда
1985
Орден Отечественной войны II степени | Интернет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.07.1994
Похороны
Неизвестно
Редаково