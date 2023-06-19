Лётова (Заботина) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лётова (Заботина) Мария Семеновна

Место рождения

Парфентьево, Егорьевский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

26.01.1894

Дата смерти

25.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1894

Отец: Заботин Семен Николаевич

Мать: не указана

Парфентьево, Егорьевский уезд, Рязанская губерния
Деревня исчезла в начале 1970-х. | Рязанская губерния, Егорьевский уезд, деревня Парфентьево
Бракосочетание
30.05.1910

Муж: Лётов Николай Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
13.02.1913

Сын: Лётов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Лётов Николай Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1915

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Лётов Николай Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1924

Сын: Лётов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Лётов Николай Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
18.06.1927

Дочь: Павлина Николаевна

Отец ребёнка: Лётов Николай Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
25.03.1970
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область