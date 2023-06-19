Лётова (Заботина) Мария Семеновна
Место рождения
Дата рождения26.01.1894
Дата смерти25.03.1970
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1894
Отец: Заботин Семен Николаевич
Мать: не указана
Деревня исчезла в начале 1970-х. | Рязанская губерния, Егорьевский уезд, деревня Парфентьево
Бракосочетание
30.05.1910
Муж: Лётов Николай Иванов
Рождение ребёнка
13.02.1913
Отец ребёнка: Лётов Николай Иванов
Рождение ребёнка
22.03.1915
Дочь: Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Лётов Николай Иванов
Рождение ребёнка
06.11.1924
Отец ребёнка: Лётов Николай Иванов
Рождение ребёнка
18.06.1927
Дочь: Павлина Николаевна
Отец ребёнка: Лётов Николай Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1970
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область