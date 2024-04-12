Лётов Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1913
Дата смерти30.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1913
Отец: Лётов Николай Иванов
Мать: Лётова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
10.07.1946
Рождение ребёнка
14.05.1950
Дочь: Глушко Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Лётова Нинель Николаевна
Рождение ребёнка
26.05.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.06.1989
Похороны
Неизвестно