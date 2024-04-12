Лётов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лётов Алексей Николаевич

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Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

13.02.1913

Дата смерти

30.06.1989

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1913

Отец: Лётов Николай Иванов

Мать: Лётова Мария Семеновна

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лётова Нинель Николаевна

Рождение ребёнка
14.05.1950

Дочь: Глушко Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Лётова Нинель Николаевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лётова Нинель Николаевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лётова Нинель Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
30.06.1989
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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