Лётова (Азарова) Нинель Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1924
Дата смерти03.11.2000
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1924
Рождение ребёнка
10.07.1946
Рождение ребёнка
14.05.1950
Дочь: Глушко Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Лётов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
26.05.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
03.11.2000