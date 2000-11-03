Лётова (Азарова) Нинель Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лётова (Азарова) Нинель Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1924

Дата смерти

03.11.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1924

Отец: Азаров Николай Нколаевич

Мать: Азарова Степанида Григорьевна

Рождение ребёнка
10.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лётов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
14.05.1950

Дочь: Глушко Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Лётов Алексей Николаевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лётов Алексей Николаевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лётов Алексей Николаевич

Смерть
03.11.2000