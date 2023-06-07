Азаров Николай Нколаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.1924
Дочь: Лётова Нинель Николаевна
Мать ребёнка: Азарова Степанида Григорьевна
Рождение ребёнка
?.05.1926
Дочь: Кулаева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Азарова Степанида Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азаров Ким
Мать ребёнка: Азарова Степанида Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азаров Алексей
Мать ребёнка: Азарова Степанида Григорьевна
Смерть
1942