Азаров Николай Нколаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азаров Николай Нколаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1924

Дочь: Лётова Нинель Николаевна

Мать ребёнка: Азарова Степанида Григорьевна

Рождение ребёнка
?.05.1926

Дочь: Кулаева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Азарова Степанида Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азаров Ким

Мать ребёнка: Азарова Степанида Григорьевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азаров Алексей

Мать ребёнка: Азарова Степанида Григорьевна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
1942
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