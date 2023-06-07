Азарова Степанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарова Степанида Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1924

Дочь: Лётова Нинель Николаевна

Отец ребёнка: Азаров Николай Нколаевич

Рождение ребёнка
?.05.1926

Дочь: Кулаева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Азаров Николай Нколаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азаров Ким

Отец ребёнка: Азаров Николай Нколаевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азаров Алексей

Отец ребёнка: Азаров Николай Нколаевич

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно
Россия, Томская область