Азарова Степанида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1924
Дочь: Лётова Нинель Николаевна
Отец ребёнка: Азаров Николай Нколаевич
Рождение ребёнка
?.05.1926
Дочь: Кулаева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Азаров Николай Нколаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азаров Ким
Отец ребёнка: Азаров Николай Нколаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азаров Алексей
Отец ребёнка: Азаров Николай Нколаевич
Смерть
Неизвестно
Россия, Томская область