Кулаева (Азарова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1926
Дата смерти19.11.2000
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
19.11.2000
Причина смерти: диабет
Похороны
Неизвестно