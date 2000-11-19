Кулаева (Азарова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаева (Азарова) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1926

Дата смерти

19.11.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1926

Отец: Азаров Николай Нколаевич

Мать: Азарова Степанида Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
19.11.2000
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: диабет
Похороны
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
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