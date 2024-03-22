(Лётова) Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.03.1915
Дата смерти08.12.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1915
Отец: Лётов Николай Иванов
Мать: Лётова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.12.1972
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Редаково