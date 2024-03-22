(Лётова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лётова) Лидия Николаевна

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

22.03.1915

Дата смерти

08.12.1972

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1915

Отец: Лётов Николай Иванов

Мать: Лётова Мария Семеновна

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
08.12.1972
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Редаково
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